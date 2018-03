Kuluttaja-asiamies on joutunut puuttumaan toistuvasti urheiluväline- ja huonekaluliikkeiden harhaanjohtavaan markkinointiin

Kuluttaja-asiamies on joutunut puuttumaan viime vuosina toistuvasti etenkin urheiluväline- ja huonekaluliikkeissä käytettyyn kuluttajia harhaanjohtavaan tapaan markkinoida alennuksia. Tällä hetkellä on neljä tapausta on käsiteltävänä markkinaoikeudessa.

Kuluttaja-asiamies muistuttaa kaikkia yrityksiä, että on kuluttajansuojalain vastaista ilmoittaa tuotteiden hinta alennetuksi prosenttialennuksena tai vertailuhintaa käyttäen, mikäli alennuksen laskemisen lähtökohtana on käytetty tuotteen hintaa, jota ei ole kuluttajilta samassa myyntipaikassa aikaisemmin peritty. Sama käytäntö koskee myös verkkokauppoja.

Lain mukaan tuotteen hintaa ei saa ilmoittaa alennetuksi enempää kuin se tosiasiallisesti alittaa elinkeinonharjoittajan aikaisemmin perimän hinnan. Jos tuotetta ei ole aiemmin myyty kalliimmalla hinnalla, alennusväittämät markkinoinnissa ovat katteettomia ja harhaanjohtavia.