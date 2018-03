Tampereen keskustan kerrostalopaloa epäillään tuhotyöksi – ullakko tuhoutui täysin ja rakennus kärsi mittavia vesivaurioita

Reeta Paakkinen

Poliisi epäilee Tampereen keskustan kerrostalopaloa tuhotyöksi. Tuomiokirkonkadulla sijaitsevan kerrostalon ullakko tuhoutui palossa täysin, minkä lisäksi rakennus on kärsinyt mittavia vesivaurioita.

Pelastuslaitos sai ilmoituksen tulipalosta varhain tänä aamuna. Palon on arvioitu alkaneen 8-kerroksisen kerrostalon ullakolta.

Poliisi aloittaa tapauksen tutkinnan heti, kun sammutustyöt on saatu päätökseen, kertoo tutkinnanjohtaja Joni Länsipuro STT:lle.

Päivystävä palopäällikkö Jyrki Paunio kertoi aamupäivällä STT:lle, että tulipalo rakennuksessa on rauhoittumassa. Paikalla oli edelleen noin 17 pelastuslaitoksen yksikköä.

– Pyrimme parhaillaan saamaan vettä pois rakenteiden päältä ja suojaamaan omaisuutta, Paunio sanoi.

– Ainakin kahdessa tai kolmessa ylimmässä kerroksessa on näkyvä vaurio.

Kerrostalosta evakuoitiin aamulla 15 ihmistä.

Päivystävän palomestarin mukaan kukaan ei vaikuta saaneen palossa vakavia vammoja. Ensihoidon tarkastamista ihmisistä yksi toimitettiin jatkohoitoon.

Osa Tampereen keskustan kaduista on edelleen suljettu liikenteeltä sammutustöiden vuoksi.

Rautatienkatu on poikki Hämeenkadun ja Vuolteenkadun väliseltä osuudelta. Hatanpään valtatie on kuitenkin jo avattu liikenteelle. Osa alueella olevista bussipysäkeistä on toistaiseksi pois käytöstä.

Tuhotyöepäilystä uutisoi aiemmin Yle.