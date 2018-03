Salaperäisyyden verho ympäröi Korea-keskusteluja Helsingissä

TYÖRYHMÄ

Helsingissä pidettävien salamyhkäisten Korea-keskustelujen aiheet ja osallistujat olivat maanantaina monilta osin hämärän peitossa.

Ulkoministeri Timo Soini (sin) arvioi Brysselissä, että Suomi lähinnä mahdollistaa keskustelujen pitämisen ja auttaa niiden järjestelyissä.

– On totta, että pohjois- ja eteläkorealaisia toimijoita tapaa Suomessa, Soini kommentoi toimittajille.

Ylen mukaan Helsingin-tapaamisella olisi tarkoitus valmistella huhtikuussa pidettäviä Koreoiden välisiä neuvotteluja sekä pohjustaa Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin tapaamista.

Osastopäällikkö Kimmo Lähdevirta ulkoministeriöstä kiisti maanantai-iltana Ylen tiedot. Hänen mukaansa keskusteluihin osallistuu akateemisen puolen edustajia.

– Valitettavasti se (Ylen tiedot) ei pidä paikkaansa. Kyse on omasta, täysin erillisestä akateemisesta projektista, jolla ei ole mitään tekemistä esimerkiksi ydinaseiden kanssa, Lähdevirta vastasi tekstiviestitse STT:lle.

Aiemmin ainakin yhdysvaltalainen uutiskanava CNN uutisoi, että Helsingissä käytävissä Korean-neuvotteluissa keskusteltaisiin ydinaseista.

Helsingin Sanomat kertoi maanantaina, että ainakin Pohjois-Korean delegaatio oli saapunut illalliselle helsinkiläisravintola Saagaan noin kello 18:n aikaan. Seurueessa oli lehden mukaan myös ulkoministeriön osastopäällikkö Lähdevirta.

Lehtikuvan paikalla olleen kuvaajan mukaan seurue poistui ravintolasta hieman ennen klo 21:tä.

Helsingin-tapaamisen varsinaiset keskustelut käydään Ylen mukaan tiistaina ja keskiviikkona.

Presidentti Sauli Niinistö arvioi alkuillasta, että Suomen rooli Helsingissä käytävissä Pohjois-Korea-keskusteluissa on hyvin ohut. Niinistön mukaan pyyntö keskustelujen käymiseen Suomessa tuli välikäsien kautta.

– Tuo kokoonpano on aikaisemmin käynyt keskusteluja keskenään muualla, ja nyt jatketaan niitä, Niinistö sanoi toimittajille maanantaina Helsinki-Vantaan lentoasemalla.

Niinistöltä kysyttiin myös spekulaatioista, voisiko Suomi olla mahdollinen paikka tulevalle, valtioiden väliselle tapaamiselle. Tällaista tapaamista ei presidentin mukaan ole tiedossa.

– Nyt ei ole mitään sellaista tiedossa, mutta jos sellaisesta puhe tulisi, niin kyllä me varmasti edelleen tarjoamme näitä hyviä palveluksia, Niinistö vastasi Suomen talviparalympiajoukkueen paluujuhlan yhteydessä.

Ulkoministeri Soinin mukaan Helsingin-keskusteluja kommentoi ulkoministeriöstä juuri osastopäällikkö, sillä kyseessä ovat saman tason toimijat. Soinin mukaan Suomea on pyydetty auttamaan tapaamisen mahdollistamisessa.

– Me fasilitoimme, mahdollistamme tämän tapaamisen. Järjestelyissä autetaan, mutta itse neuvottelu ja se, mitä he siellä käyvät läpi, he käyvät keskenään, Soini sanoi Brysselissä.

Presidentti Niinistö sanoi toimittajille maanantaina Helsinki-Vantaalla, että Suomi tarjoaa myös vastedes mielellään vastaavia diplomaattisia palveluksia.

Etelä-Korean ja Yhdysvaltain Helsingin-lähetystöistä ei maanantaina kommentoitu Korea-keskusteluja STT:lle.

