Suomalaisnainen Goan edustalla kaapatuksi pelätyllä huvialuksella – hätäviestissä asemiehiä ja laukauksia

Intian Goan edustalla kadonneella ja kaapatuksi pelätyllä huvijahdilla oli uusimman tiedon mukaan myös 41-vuotias suomalaisnainen. Noin kaksi viikkoa sitten kadonnut purjehdusseurue ehti lähettää hätäviestin, jonka mukaan alukselle oli noussut aseistettuja miehiä ja kannelta kuului laukausten ääniä.

Suomen ulkoministeriö ei vahvista yksityiskohtia, mutta ilmoittaa selvitelleensä 12. maaliskuuta alkaen suomalaisen henkilön katoamista. Konsuliyksikön päällikön Juha Savolaisen mukaan selvittelyjä on tehty Arabiemiraattien Abu Dhabissa ja Saudi-Arabian Riadissa. Mukana on hänen mukaansa ollut myös Suomen poliisi.

Itse kaappaustapaus on tullut julki kansainvälisessä mediassa jo aiemmin. Aluksella oli Dubain hallitsijan tytär sheikha Latifa. Hän ehti lähettää asianajalleen videoviestin, jonka pelkäsi jäävän viimeisekseen.

Kansainvälisen median mukaan Latifa oli paossa kotimaansa hallintoa kieltäydyttyään noudattamasta omaa elämäntapaansa koskeneita perheensä määräyksiä. Hallitsijalla oli yhteensä 30 lasta.

Suomalaisnainen nimeltä Tiina tunnetaan Latifan hyvänä ystävänä. Molemmat harrastavat riippuliitoa.

Kaapatuksi pelätty huvijahti Nostromo on rekisteröity Yhdysvaltoihin. Mukana oli myös miespuolinen Yhdysvaltain ja Ranskan kansalainen, jota Latifa oli tietävästi pyytänyt järjestämään pakomatkansa kotimaastaan.

Mukana olleet on ilmoitettu kadonneiksi Ranskassa, Britanniassa, yhdysvalloissa, Intiassa ja Yhdistyneissä Arabiemiraateissa. My newsdesk -uutissivusto on välittänyt kirjeen, jossa suomalaisnaisen perhe vetoaa tämän olinpaikan selvittämiseksi. Turun Sanomat ei ole onnistunut tavoittamaan perheenjäseniä tämän vahvistamiseksi.

Turun Sanomat ei julkaise hänen koko nimeään, koska se ei olennaisesti auttaisi etsinnöissä. Nainen on vahvistamattoman tiedon mukaan kotoisin Iisalmesta.