Ensi viikolle luvassa kipakoita pakkasöitä

Kylmenevä sää alkavalla viikolla lupailee hyviä ulkoiluilmoja jäällä liikkujille. Sunnuntain muutamat plusasteet sulattivat kyllä jäätä kaduilta, mutta esimerkiksi järvien jääpeitteeseen lämmöllä ei ehtinyt olla suurtakaan vaikutusta, sanoo päivystävä meteorologi Antti Jylhä-Ollila Ilmatieteen laitokselta.

Jäällä ulkoilu voi siis jatkua tavanomaista varovaisuutta noudattaen.

– Virtapaikat ovat tietenkin aina sellaisia, että ne heikkenevät nopeammin. Merellä jää on arvaamattomampaa. Varovainen on syytä aina olla, mutta varsinaisesti tällaiset nyt koetut lämpimät säät eivät vielä jäitä heikennä, Jylhä-Ollila kuvailee.

Auringon sulattamista jäistä huolimatta päätiet ovat pysyneet kuivina eikä merkittävää liukkautta ole luvassa, hän jatkaa.

Mainos

– Maantiet ovat pääosin kuivia ja sulia. Jalkakäytävät toki jäätyvät yöllä, kun lämpötila laskee. Niillä voi olla paikallista liukkautta, samoin syrjäisemmillä teillä.

Pienestä pakkasesta huolimatta aurinko lämmittää voimakkaasti tienpintoja.

– Tummat pinnat pyrkivät lämpenemään ja sulamaan, joten ajoväylillä ja kevyenliikenteen väylillä tapahtuu viikon aikana sulamista. Muuten talvi pitää pintansa ja lumet eivät vielä lähde sulamaan.

Alkavalle viikolle on luvassa tavanomaista talvisempaa säätä. Kuiva ja verrattain kylmä sää näyttää jatkuvan. Päivien keskilämpötila on yhdestä viiteen miinusastetta, Pohjois-Suomessa on paikoin kylmempääkin.

Tiistaille ajoittuva kevätpäiväntasaus kertoo, että valoisat tunnit ovat lisääntyneet vauhdilla.

– Päivä on jo pitkä, aurinko paistaa 12 tuntia. Lämpötiloissa vuorokausivaihtelu on ihan huomattavaa, Jylhä-Ollila sanoo.

Tulevat yöt ovatkin kylmiä. Ennusteen mukaan pakkanen voi öisin laskea jopa kahteenkymmeneen miinusasteeseen etelässäkin.