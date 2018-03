Susi on koiralle susi – voi tappaa koiran mutta väistää ihmistä

Toimi näin, jos pihalla näkyy suden jälkiä

Pihalta löytyvistä suden jäljistä kannattaa ilmoittaa paikalliselle suurpetoyhdyshenkilölle.

Jos susi liikkuu pihalla päiväsaikaan tai käyttäytyy uhkaavasti, tulee pysyä sisällä ja soittaa hätäkeskukseen. Susi on petoeläin, jota ei pidä lähestyä.

Myös tyhjillään olevan kesämökin riistakameran susihavainnoista kannattaa tehdä ilmoitus vaikka tutulle, paikalliselle metsästäjälle.

Susialueilla koiria ei kannata jättää ulos yöksi. Koiratarhan tulisi olla joko tarpeeksi korkea tai katettu ja ulottua niin syvälle maan alle, ettei susi pääse kaivautumaan sen sisälle.

Piha kannattaa pitää puhtaana roskista ja haaskoista, jotka saattavat houkutella petoja, kuten susia.

Kuluvan metsästysvuoden aikana on poronhoitoalueen ulkopuolella haettu poikkeuslupia 21 hakemuksella yhteensä 75 suden kaatamiseen. Seitsemän on saanut myönteisen päätöksen. Neljä sutta on ammuttu.

Poronhoitoalueella 14 hakemuksella on haettu poikkeuslupia yhteensä 27 suden kaatamiseen. Kaikki hakemukset on hyväksytty. Susia on kaadettu kuusi.

Usein moni hakemus koskee samaa sutta.