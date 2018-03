Valmennuskursseja tarjoavien yritysten elintila kaventuu

Opiskelijoille valmennuskursseja tarjoavat yritykset siirtävät opetusta entistä enemmän internetiin, kertoo valmennuskursseja tarjoavan Eximian toimitusjohtaja Pasi Petäjä.

– Kaikki palvelu siirtyy digitalisaation myötä pikku hiljaa verkkoon, Petäjä sanoo.

Verkkokursseissa ei ole samanlaisia rajoitteita kuin perinteisissä kursseissa.

– Nyt on haku-aika parhaillaan menossa. Siellä on joitakin aloja, mihin ei pääse niin hyvin kursseille, mutta verkkokursseille pääsee aina. Se on joustava malli, Petäjä arvioi.

Eximia on tarjonnut verkkokursseja jo muutaman vuoden ajan. Niitä on suurimmilla aloilla kuten lääketieteessä, insinöörialoilla ja psykologiassa.

Petäjä huomauttaa, että digitalisaatio vaikuttaa myös muussa koulutuksessa.

– Tulevaisuuden lukiokin muuntuu. Meillähän on Suomessa sellaisia lukioita, joissa voi täysin suorittaa lukio-opinnot etänä.