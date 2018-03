Koulukiusaamista tulee ehkäistä jo päiväkodeissa – Henkilöstö tarvitsee uusia eväitä lasten tunnetaitojen vahvistamiseen

Koulukiusaaminen on isossa mittakaavassa vähentynyt, mutta samalla kiusaamistapaukset ovat aiempaa syvempiä ja hankalampia. Kiusaamista on jo ehkäisty monella tavalla, mutta lisää toimenpiteitä tarvitaan. Kuvassa koululaisten pohdintaa, kun kiusaamista on käsitelty tunnilla.