Sotaveteraaniliitto varoittaa: Huijarit keräävät rahaa veteraaniasian nimissä

Viivi Laakkonen

Veteraaniasian nimissä on kerätty vilpillisesti rahaa muun muassa erilaisten tuotteiden kautta, varoittaa Suomen Sotaveteraaniliitto ry.

Liitto muistuttaa, että veteraaneja avustavissa hankkeissa on aina Sotiemme Veteraanit -logo, eikä muilla tuotteilla ole mitään tekemistä veteraanijärjestöjen kanssa.

– Näiden tuotteiden myynti ei tue mitenkään sitä arvokasta työtä, jota veteraanijärjestöissä kunniakansalaistemme eteen tehdään, liitto korostaa tiedotteessaan.

Suomen itsenäisyyden juhlinta houkutteli viime vuonna Sotiemme Veteraanit -keräyksen varainhankinnan päällikön Pia Mikkosen mukaan huijareita liikkeelle tavallista enemmän, mutta ilmiön luultiin laantuneen juhlavuoden päätyttyä.

Sotiemme Veteraanit -keräys hoitaa keskitetysti maan kaikkien veteraanijärjestöjen varainhankintaa.

– Toisin on kuitenkin käynyt ja huijareita on yhä liikenteessä. Viime aikoina olemme saaneet erityisesti kyselyitä Focus Print Oy:n kalentereihin liittyen. He ovat yritysmyynnin ilmeisesti epäonnistuttua siirtyneet varsin aggressiiviseen, yksityishenkilöille kohdennettuun suoramyyntiin, Mikkonen kertoo.

Mikkonen kiittelee valppaita ihmisiä, jotka ovat tehneet ilmoituksia epäilyksen herättävistä keräyksistä.

– Olemme kiitollisia, että ihmiset haluavat tukea veteraaniasiaa, samoin kuin siitä, että halutaan olla varmoja siitä, että apu varmasti menee perille. Siksikin on ollut surullista huomata, kuinka häikäilemättä asian varjolla tehdään bisnestä.

Sotaveteraaniliitto kehottaa ihmisiä olemaan vastaisuudessakin yhteydessä suoraan heihin, mikäli epäily keräyksen aitoudesta epäilyttää.