Suomi hakee talouskasvua maapallon ulkopuolelta – ministerit asettivat avaruustyöryhmän

Suomen taloudelle etsitään uusia kasvumahdollisuuksia avaruudesta. Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) ja liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk) ovat asettaneet työryhmän tutkimaan avaruuden liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntämistä.

Strategisen työryhmän virallisena tehtävänä on valmistella ehdotus Suomen avaruusstrategian uusiksi, kasvua ja työllisyyttä edistäviksi toimenpiteiksi.

Painopiste avaruustoiminnassa on siirtynyt yhä enemmän liiketoimintaan. Ministeriöiden mukaan Suomessa on hyvät edellytykset avaruusliiketoiminnan merkittävälle kasvulle. Business Finland on jo käynnistänyt toimia, joilla tavoitellaan avaruusalan viennin tuplaamista.

Ministeriön asettaman työryhmän puheenjohtajana toimii johtaja Riikka Heikinheimo EK:sta. Työryhmän toimikausi on lokakuun loppuun.