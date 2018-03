Pakettiauto törmäsi rekkaan, Nelostie poikki – haittaa Helsingin suuntaan kulkevaa liikennettä

Helsingin ja Lahden välisellä moottoritiellä liikenne on poikki Mäntsälän kohdalla tapahtuneen onnettomuuden vuoksi. Liikenneviraston mukaan toinen ajorata on poissa käytöstä ja tapaus haittaa Helsingin suuntaan kulkevaa liikennettä. Paikalla on käytössä kiertotie.

Pelastuslaitoksen mukaan onnettomuudessa pakettiauto oli ajanut moottoritielle pysähtyneen rekan perään. Onnettomuudessa loukkaantui yksi ihminen.

Pelastuslaitos siivoaa onnettomuuspaikkaa eikä osaa arvioida, milloin tie avataan jälleen liikenteelle