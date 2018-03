Hallitus valmis jakamaan Britannialta jääviä meppipaikkoja – Terho ja Soini vastustavat muuttunutta kantaa

Noin! Kyllä Suomi on tosi päättäväinen! Slik, slik, miau....

Voi hyvät hyssykät! Älä koskaan anna kenenkään väittää...että Suomi on EUn talutusnuorassa ja naurettavan pehmo neuvottelija. Pääministeri Sipilälle riittää muutama etusivun kuva Donald Tuskin kanssa ja se on siinä! Miten imartelevaa! Tottakai me olemme samaa mieltä Saksan ja EUn kanssa, meillähän on kyvykäs komissaari itsellä siellä ja Merkel jos kuka tietää miten homma hoidetaan.



Voihan kiesus meidän puudeleita!

