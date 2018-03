Wahlroos pääkonttorin siirrosta: Mistään maaottelusta ei ollut kyse

Nordean hallituksen puheenjohtajaa Björn Wahlroosia eivät yllättäneet yhtiökokouksen selvät luvut pääkonttorin siirrosta Suomeen. Yhtiökokous hyväksyi Nordean kotipaikan ja pääkonttorin siirron Suomeen murskaluvuin. Kotipaikkamuutoksen on määrä tulla voimaan lokakuun alussa.

– Tämä vastasi aika tarkkaan sitä, mitä lehdistä sai lukea viimeisen kolmen päivän aikana, Wahlroos sanoi pian yhtiökokouksen jälkeen.

Hänen mukaansa kysymys ei ollut minkäänlaisesta jalkapallo-ottelusta tai maaottelusta.

– Kyse siitä, että hallitus on tehnyt ilmeisen hyvin perustellun esityksen, joka on osakkeenomistajien ja viime kädessä koko pankin ja sen asiakkaiden intressissä Se on nyt toteutumassa, Wahlroos sanoi.