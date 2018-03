Saarikko: Asiakasmaksujen osuutta sote-palveluissa ei aiota korottaa

Matias Åberg, Susanna Jääskeläinen

Asiakasmaksujen osuutta sosiaali- ja terveyspalvelujen rahoituksesta ei aiota korottaa, sanoo perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk).

Saarikon mukaan eri palvelujen välillä maksujen suuruuteen saattaa kuitenkin tulla muutoksia: jatkossa yksi palvelu voi maksaa enemmän kuin nyt ja toinen palvelu taas vähemmän kuin nyt.

Lähiviikkoina hallitus on lähettämässä lausuntokierrokselle ehdotuksen siitä, miten ja minkä suuruisia asiakasmaksuja tulevaisuudessa peritään. Saarikon mukaan asiakasmaksulakia on valmisteltu erillään sote-uudistuksesta, mutta se tulee koskemaan myös perusteilla olevia maakuntia.

– Laissa aiotaan määrittää se, mitkä ovat enimmäissummat eli katot maakuntien eri asiakasmaksuille. Vielä pitää kuitenkin ratkoa, saako maakunta halutessaan periä vähemmän asiakasmaksuja tai jättää maksuja kokonaan perimättä esimerkiksi tietyiltä väestöryhmiltä, Saarikko sanoi STT:lle keskiviikkona eduskunnassa.

Ministeri korostaa, että asiakasmaksut ovat vain murto-osa koko sosiaali- ja terveyspalvelujen rahoituksesta.

– Koko palvelujärjestelmä sotessa on yli 20 miljardia, ja asiakasmaksuilla rahoitetaan noin 1,4 miljardia. Suurin asiakasmaksu meille kullekin on siis verotus, jonka kautta me rahoitamme niin omia kuin muidenkin kansalaisten palveluita.

Ainakin opposition Sdp:stä, vihreistä ja vasemmistoliitosta esitettiin keskiviikkona huoli siitä, miten asiakasmaksut ja rahoituspohja kehittyvät tekeillä olevassa sote-uudistuksessa.

Esimerkiksi kansanedustaja Aino-Kaisa Pekonen (vas) läksytti hallitusta, ettei pian lausunnoille lähtevän asiakasmaksulain sisältöä vielä tiedetä, vaikka sote- ja maakuntauudistus on nyt kokonaisuudessaan eduskunnan käsittelyssä.

– Teemme täällä vuosisadan uudistusta tietämättä, mitä se tulee asiakkaille, ihmisille maksamaan, Pekonen sanoi.

Puoluetoveri, vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson puolestaan kritisoi sitä, että suuri joukko julkisten palvelujen asiakasmaksuja on ulosotossa niillä, joilla rahat eivät ole riittäneet.

Ministeri Saarikko sanoo tunnistavansa huolen ulosotossa olevista maksuista. Kunnilla olisi hänen mukaansa jo tällä hetkellä mahdollisuus maksujen huojentamiseen ja perimättä jättämiseen.

– Kunnat käyttävät varsin vähän laista jo nyt löytyvää mahdollisuutta. On selvää, että yhdessä lääkekustannusten kanssa tilanne on joillekin ihmisille kohtuuton, Saarikko arvioi STT:lle.

Laaja aiheiden kirjo hajotti sote- ja maakuntauudistuksesta käytyä keskustelua eduskunnassa keskiviikkona, eikä ainakaan ensimmäisinä tunteina juuri päästy syvempään debattiin yksityiskohdista.

Hallituspuolue kokoomuksen rivit näyttivät keskustelussa pysyvän suorina, vaikka sote-uudistus on aiheuttanut puolueen sisällä kuplintaa ja kritiikkiä.

Konkretia ja uudet avaukset jäivät monin paikoin uupumaan opposition kritiikistä. Pääministeripuolue keskustasta myös kritisoitiin opposition esittämiä letkautuksia keskustelussa.

– Miltä ihmisistä kuulostaa tämä keskustelu tällä hetkellä? Täällä vihreät viittaavat pokerinpeluuseen, demareilla puhutaan harhalaukauksesta. Toinen siellä pyytää, että lukekaa iltapäivälehtiä, kun teette päätöksiä. Hyvänen aika, me teemme historiallista uudistusta ihmisille, kritisoi keskustan Hannakaisa Heikkinen.