Ex-kansanedustajien sopeutumiseläkkeet joutuvat puntariin eduskunnan keskustelussa – 31 sai eläkettä helmikuussa

Ala-arvoista käytöstä

Tuo eduskunnassa istuva eliitti tuntuu unohtaneen sen tosiseikan, että me olemme valinneet heidät tuohon luottamustoimeen nimenomaan kansan edustajiksi. Jotta he pystyisivät meitä edustamaan ja meidän asioitamme ajamaan, heillä pitäisi olla samat edut kuin meillä - ja päinvastoin, jotta he ymmärtäisivät ajamiensa asioiden tärkeyden. Nythän niin ei ole vaan he ovat palatsissaan vain kartuttamassa omaa hyvinvointiaan ja petaamassa tulevaa työuraansa - tai eläkettään. - Ja haukkumassa toinen toisiaan.

