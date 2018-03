Orpo: Nyt tämä sote-malli on hyvä – oppositio muistutti hallitusta lehmänkaupoista

Monesko kerta

Orpo ja kumppanit ovat jo monen monta kertaa aiemminkin todenneet, että sote on hyvä ja valmis. Mikä tekisi siitä nyt tälläkään kertaa hyvän tai paremman, sitä sopii ainakin kysyä, koska koko Sipilän hallituksen uskottavuus ja osaamattomuus ainakin soten valmistelussa on täysi nolla. Lehmänkauppoja on nytkin tehty, ja kaikki yrittävät jopa omaa todellista tahtoaan vastaan vakuutella, että sote olisi nyt valmis. Monet todelliset asiantuntijat ovat kuitenkin todenneet, että siinä on vielä paljon parantamistarpeita, vaikka se nyt hyväksyttäisiinkin. Valitettavasti ne parannustarpeet on sitten jatkossa erittäin vaikeita viedä läpi johtuen osapuolien jatkuvista erimielisyyksistä ja näköalattomuuksista asiakokonaisuuksiin ja niiden seurauksiin.

