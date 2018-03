Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Tusk pitää Trumpin tulleja iskuna EU:n ja USA:n suhteille

Ossi Rajala

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk tapasi pääministeri Juha Sipilän (kesk.) keskiviikkona Helsingissä. Tapaamisen aiheina olivat muun muassa Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin teräs- ja aluuminitullit, jotka ovat osumassa myös eurooppalaisille tuotteille.

– Tullit ovat paha merkki transatlanttisille suhteille. Emme halua kauppasotaa vaan enemmän yhteistyötä. Mekään emme ole tyytyväisiä nykytilaan, mutta meidän pitäisi tullien sijasta jatkaa neuvotteluja kauppasopimuksen tekemistä varten. Tehdään kauppaa, ei sotaa, Tusk kertoi Helsingissä tiedotustilaisuudessa.

Suomea Tusk kiitteli sitoutumisesta EU:n toimintaan ja Suomen työstä erityisesti yhteisen turvallisuuden eteen.

– Suomi on EU:n puheenjohtajamaa syksyllä 2019. Siitä tulee varmasti loistava kausi. Se on ensimmäinen brexitin jälkeinen kausi, joten se on haastava. Luotamme kuitenkin suomalaiseen sisuun, Tusk sanoi.

Mainos

Tusk kertoi, että tulevassa EU:n huippukokouksessa voidaan keskustella Iso-Britanniassa tapahtuneesta hermomyrkkyhyökkäyksestä, jonka epäillään olevan venäläisten tekemä.

– Odotan Lontoosta ehdotuksia siihen, mitä voidaan EU:ssa tehdä. Meidän on osoitettava solidaarisuutta tässä Iso-Britannialle, Tusk mietti.

Pääministeri Sipilä kertoi Suomen olevan samoilla linjoilla Tuskin kanssa.

– Yhdysvaltojen tullit ovat lyhytnäköistä toimintaa. Kilpailukykyä olisi luotava pitkäjänteisesti aivan muilla keinoilla. Toivottavasti etenemme vapaan kaupan teossa esimerkiksi Mercosurin (osa Etelä-Amerikkaa) ja Intian kanssa. Odotamme, onko briteillä ehdotuksia toimista Venäjää kohtaan, Sipilä mietti.

Myös pääministeri Sipilä pitää Suomen puolen vuoden puheenjohtajakautta heinäkuusta 2019 alkaen haastavana ajankohtana.

– Meillä on ollut eduskuntavaalit ja myös EU:n parlamenttivaalit ovat ensi vuonna ja komissio on vaihtumassa. Brexitin jälkeen luodaan uutta suhdetta Iso-Britanniaan. Myös rahoituskehyksissä ja EMU:ssa on keskusteltavaa, Sipilä mietti.