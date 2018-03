Työllisyys nousee, mutta EK haluaa hallitukselta lisävauhtia: kannustinloukkuja pois, asumistuen tasoakin rukattaisiin

asumistuen kannustavuus?

Siis tukileikkuria taas tarjotaan? Siitähän tässä on kyse. Köyhimmiltä ja vähäosaisimmilta ottamisesta. Hitsin pimpura, kyllä on heikolta helppo ottaa, mutta rikas ei osaa luopua omastaan.



Mitä jos puuttuisitte tähän: sosiaaliturvan asiakas, opiskelija ja työtön saisivat ansaita palkkaa tai yritystuloja ilman paperisotaa, ja ilman että se on pois heidän elintasostaan siten että tuet pienenevät? Mitä jos höllennettäisiin niitä ehtoja, joilla turhaan maksettua tulonsiirtoa peritään takaisin? Tällä hetkellä köyhänä olo on kafkamainen painajainen, jossa ei kannata tehdä mitään sillä päätyy karensseihin ja ongelmiin jos yrittää parantaa elintasoaan.



Rahoitetaan tämä vaikka leikkaamalla yritystukia ja verohelpoituksia.



Pieleen on mennyt, kun ihmiset eivät tee lapsia ja lähtevät ulkomaille.

