EK haluaa poistaa työllistymisen kannustinloukkuja – Häkämies: "Työn tulisi aina olla kannattavampaa kuin se vaihtoehto"

Houkuttelemalla ei pakottamalla.

Ainoa oikea tapa kannustaa työhön on maksaa kohtuullista palkkaa ja huolehtia muutoinkin siitä että työtä tehdään kohtuullisin ehdoin.



Se että palkka on pienempi kuin minimitoimeentulotuki ei kannusta työntekemiseen. Minimitoimeentulotukea ei voida pienentää koska se on jo EU mukaankin liian pieni. Palkkoja ja muita työehtoja voidaan kuitenkin tehdä houkuttelevammiksi.



Ihmiset tulee houkutella töihin ei pakottaa.



Ihmiset haluaa tehdä työtä jolla on merkitystä kunnollisessa työpaikassa normaalein kannustavin työehdoin.

Kirjoita vastaus viestiin Nimi tai nimimerkki

Otsikko

Viesti

TS:n Verkkokeskustelun säännöt Peruuta Viesti lähetetty!



Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Virhe viestin lähetyksessä. TS:n verkkokeskustelun säännöt Turun Sanomien verkkokeskusteluun tulevat viestit tarkastetaan ennakolta. Siksi viestit julkaistaan viiveellä. Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Toimitus voi lyhentää ja muokata kirjoituksia. Kirjoittaja on juridisessa vastuussa viestinsä sisällöstä. Rasistisia, herjaavia tai ihmisten yksityisyyttä loukkaavia viestejä ei julkaista. Muista hyvät tavat, älä huuda!/HUUDA tai kiroile. Emme julkaise linkkejä tai mainoksia. Kirjoita napakasti. Emme julkaise yli 1 800 merkin viestejä. Pysy keskusteluketjun aihepiirissä. Älä yritä muuttaa aihetta. Toimitus voi harkintansa mukaan sulkea keskusteluketjun.