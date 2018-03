Särkänniemi suunnittelee Tampereelle sairaalahuvipuistoa

Kotimaa 12:17

Kuka vei farmarilta 90 paalia heinää? Ilmoita epäilyttävistä heinäeristä

Hämeen poliisilla on tutkittavanaan nykymaailmassa melko poikkeuksellinen omaisuusrikos. Heinolalaiselta maanviljelijältä on poliisin mukaan anastettu kuluneen vuoden mittaan lähes 90 heinäpaalia. Saalin kokonaisarvo on useita tuhansia euroja. Mittakaava viittaa siihen, että asialla ei ole ainakaan marsunomistaja. Vihjeitä esimerkiksi hevostiloille kaupiteltavista epäilyttävistä heinälasteista kannattaa ilmoittaa Heinolan poliisille numeroon 050 4345 066.