Listeriaa maississa, allergeenia pizzassa, muovia kekseissä

Tarja Repo

Elintarvikkeiden takaisinvetoja aiheuttavat muun muassa mikrobiologiset syyt, allergeenit ja vierasesineet. Pakastemaississa voi olla listeriabakteeria, jauhelihapizzassa katkarapua tai kekseissä muovinpalasia. Kolme neljästä takaisinvedettävästä tuotteesta on ulkomaisia.

– Takaisinvedon syynä voi esimerkiksi olla se, että valmistuksessa tuotteeseen pääsee mikrobeja tai pakkauksessa on saumausvirhe, josta happi pääsee heikentämään laatua, kuvailee ylitarkastaja Mika Varjonen Elintarviketurvallisuusvirasto Evirasta.

Tuotteessa voi olla myös kemiallinen virhe. Torjunta-ainejäämiä on liikaa, tai tuotteesta löytyy haitallista väriainetta, joita on tavallisesti mausteissa ja virvoitusjuomissa. Joskus takaisinvedon syynä on materiaalivirhe, jolloin astiasta irtoaa haitallisia aineita.

Viime vuonna takaisinvedot lisääntyivät 20 prosentilla edellisvuodesta. Useimmiten syynä olivat virheelliset pakkausmerkinnät. Suomeen tuodaan myös aiempaa enemmän esimerkiksi yrttejä ja kasviksia, joista löytyi kasvinsuojeluainejäämiä.

Eräs kasvanut ryhmä myynnistä vedettäviä tuotteita ovat ravintolisät. Yleisimmät ravintolisät ovat vitamiini- ja kivennäisainevalmisteita, mutta niitä käytetään myös esimerkiksi laihdutukseen ja mieskunnon ylläpitoon. Voimaharjoitteluun tarkoitettuja ravintolisiä tulee usein Yhdysvalloista.

Mainos

Ravintolisiä pysäytetään Tullissa tai vedetään myynnistä esimerkiksi silloin, kun ne sisältävät liikaa raskasmetalleja tai torjunta-aineita. Ravintolisien aineksia on myös luokiteltu lääkkeiksi, tai tuotteet katsotaan EU:ssa uuselintarvikkeiksi, joiden turvallisuudesta ei ole takeita.

Eräs syy takaisinvetojen lisääntymiselle on, että valvontaa on keskitetty tuotteisiin, joissa virheitä on todettu ennenkin.

Suuretkin kauppaketjut joutuvat vetämään tuotteita myynnistä. Usein takaisinvetojen taustalla on kuitenkin pieni yritys, joka hakee markkinarakoa uudella tuotteella. Tavoitteena voi myös olla nopean voiton kerääminen edullisella erällä, joka on hankittu vieraalta toimittajalta esimerkiksi Aasiasta.

Tulli ottaa syyniinsä eniten tuoreita hedelmiä ja vihanneksia sekä niistä valmistettuja tuotteita. Viime vuonna Tulli tutki noin 2 700 elintarvike-erää, joista hylättiin seitsemisen prosenttia.

Hylkäysten osuus oli suurin eli 45 prosenttia elintarvikkeissa, jotka on tarkoitettu erityisruokavaliota noudattaville. Tähän kuuluvat myös ravintolisät.

Useimmin virheellisiä eriä oli tuotu Thaimaasta, Kiinasta ja Yhdysvalloista. Yleisimmät syyt hylkäyksiin olivat virheet pakkausmerkinnöissä ja torjunta-ainejäämät.

– Virheelliset pakkausmerkinnät voivat aiheuttaa suoranaista terveysvaaraa. Jos tiedoista puuttuu joku allergeeni, sille yliherkkä henkilö voi sairastua pahastikin, sanoo tuoteturvallisuuspäällikkö Jonna Neffling Tullista.

Hänen mukaansa virheellisiä tuote-eriä on entistä vaikeampi ennakoida.

– Kun aikaisemmin valvonnassa havaitut ongelmat olivat tietyissä tuotteissa pysyvämpiä, nyt trendejä löytyy harvoin. Kuitenkin Kaukoidän vihanneksia hylätään varsin systemaattisesti.

Myös teestä valvotaan torjunta-aineita, pähkinöistä sekä viljasta homemyrkkyjä ja mausteista mikrobeja.