OAJ pidentäisi oppivelvollisuutta ja laittaisi viisivuotiaat esikouluun

Annu Marjanen

Opetusalan ammattijärjestö OAJ esittää oppivelvollisuuden pidentämistä ja esikoulun alkamista jo viisivuotiaana.

Järjestön esityksessä oppivelvollisuus päättyisi vasta kun nuori on suorittanut toisen asteen tutkinnon tai täyttänyt 19 vuotta. Nykyisin perusopetus päättyy käytännössä 9. luokan jälkeen ja viimeistään nuoren täyttäessä 17 vuotta.

– Ajatuksena on, että kenenkään ei pitäisi lähteä perusasteelta ennen kuin sen oppimäärä on saavutettu. Toisaalta nuorille tulisi mahdollisuus edetä opinnoissaan myös tavallista nopeammin, ja he voisivat suorittaa lukion ja ammatillisia opintoja jo peruskoulun yläluokilla, ehdottaa OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen.

Esikoulu olisi OAJ:n mallissa kaksivuotinen ja siinä huomioitaisiin lapsen yksilöllinen kehitys.

– 5-vuotiaana lapsen oppimisherkkyys on parhaimmillaan. Lisäksi esiopetus tasoittaisi esimerkiksi perhetaustasta johtuvia eroja, Luukkainen perustelee.

Järjestön mielestä nykyinen oppivelvollisuusmalli on aikansa elänyt, sillä joka vuosi iso joukko nuoria putoaa koulutuksen ja työn ulkopuolelle. Tällä hetkellä noin 15 prosenttia ikäluokasta jää vaille toisen asteen tutkintoa ja syrjäytyneitä nuoria on lähes 70 000.

OAJ toivoo, että oppivelvollisuuden laajennuksesta voitaisiin päättää seuraavassa hallitusohjelmassa. Järjestö laskee mallinsa hinnaksi 300 miljoonaa euroa.

Oppivelvollisuus näyttää nousevan ensi kevään eduskuntavaalien teemaksi. Viime aikoina keskustelua on käyty ammattikoulun ja lukion oppimateriaalimaksuista. Eduskuntaan on tulossa kansalaisaloite toisen asteen opiskelun maksuttomuudesta.