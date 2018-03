Tarkka-ampuja Häyhän kirjanen löytyi – kirjoitti ampuneensa noin 500 vihollista ja kuvailee vakavaa haavoittumistaan

Mikko Isotalo

Suomen kuuluisimman tarkka-ampujan Simo Häyhän kirjoittama muistivihko löytyi viime kesänä hänen sukulaisiltaan. Häyhä kirjoittaa ampuneensa talvisodassa noin 500 vihollista.

Nyt Kollaa- ja Simo Häyhä -museon johtaja Reijo Sinkkonen sekä sotatieteiden tohtori Tapio Saarelainen ovat varmistuneet siitä, että löytynyt kirjanen on Häyhän kirjoittama. He perustelevat aitoutta esimerkiksi käsialan tutkimuksella.

– Koko sodassa oloaikanani ammuin noin 500 ryssää, Häyhä kirjoitti elokuussa 1940 toipuessaan talvisodan vakavasta haavoittumisestaan.

Sinkkonen ja Saarelainen pitävät löytyneen noin 20-sivuisen kirjasen merkittävimpinä havaintoina Häyhän itse kirjaamia kaadettujen vihollisten määriä ja kuvausta hänen haavoittumisestaan.

Saarelainen on aiemmin kirjoittanut, että useiden lähteiden mukaan Häyhä ampui 542 neuvostosotilasta.

– Kun tein hänestä kirjaa, hän ei halunnut sanoa lukua, mutta varmasti hän tiesi kaatojen määrän. Kirjasessa ei tarkemmin eritellä lukua 500, mutta hän vähätteli kaatojen määrää, Saarelainen sanoo.

Häyhä kuoli vuonna 2002. Sitä ennen Saarelainen haastatteli Häyhää toistuvasti, ja he kävivät kirjeenvaihtoa.

Häyhä haavoittui talvisodan lopulla 6. maaliskuuta vuonna 1940, kun Ulismaisten korvessa vihollisen läheltä ampuma luoti lävisti Häyhän leuan. Häyhä kirjoittaa heränneensä aseveljien sitoessa häntä selälleen ahkioon, tunteneensa tukehtuvansa vereensä ja kääntyneensä vatsalleen. Kun hän Karjaalla toipuessaan kirjoitti muistoistaan elokuussa 1940, hänet oli leikattu neljä kertaa.

– Monenlaista puhetta on ollut, oliko kyseessä kranaatinsirpale, tavallinen kiväärin luoti vai räjähtävä luoti. Aika tarkasti Simo kirjoitti, että räjähtävä luoti tuli leukaperistä läpi, Sinkkonen sanoo.

Häyhä ei pohtinut kirjoituksissaan sodan oikeutusta tai syytä.

– Hän hoiti annetut tehtävät ja oli kuin päivätöissä, meni aamulla tarkka-ampujapaikalle ja tuli illalla pois. Välillä oli ruokailu ja piti ilmoittaa kaatomäärät (Aarne) Juutilaiselle, komppanian päällikölle, Sinkkonen sanoo.

Tiiviisti kerrotussa vihkosessa Häyhä kertoo muutamia lyhyitä tarinoita Talvisodasta.

– Joulun jälkeen otimme ryssän kiinni, sidoimme silmät ja pyöritimme hänet sekaisin ja veimme hyviin kesteihin Marokon kauhun telttaan. Ryssä oli pitoihin tyytyväinen ja kun hänet takaisin lähetettiin, niin tuntui se hänestä kovin vastenmieliseltä, Häyhä kirjoitti.

Juutilainen tunnettiin lempinimellä Marokon kauhu. Sinkkonen arvioi, että kyseessä oli Juutilaisen temppu.

MTV kertoi Häyhän kirjasesta jo viime kesänä. Nyt Saarelainen vahvistaa sen aitouden, ja kirjasen ensimmäinen näköispainos on huutokaupattavana. Tällä hetkellä hinta on 220 euroa, mutta huutokauppa on vielä viikon auki. Näköispainoksia on yhteensä sata, joista loput tulevat myöhemmin myyntiin.