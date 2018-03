Piia Leino

Lapin käräjäoikeuden Kittilän kuntapäättäjien virkarikosjutun käsittelyssä pohdittiin tänään, mistä nyt keskusteltaisiin. Valmisteluistunnossa oli tarkoitus pohtia syksyllä alkavaa pääkäsittelyä varten, mitkä seikat ovat oikeudenkäynnissä riidattomia.

Vähän ennen puoltapäivää alkaneessa käsittelyssä kävi ilmi, ettei kaikkia asiakirjoja ole vielä laadittu eivätkä asianosaiset ole päässeet perehtymään niihin. Syyttäjien listat riidattomista seikoista olivat tulleet oikeudelle vain osittain. Todettiin, ettei sen enempää riitaisia kuin riidattomia seikkoja ole tässä vaiheessa mieltä käydä yksityiskohtaisesti läpi.

– Mitäs me sitten keskustellaan? Tämä meni nyt pikkaisen silleen, ettei meillä ole tässä vaiheessa tiedossa riidattomia ja riitaisia seikkoja ja niitä koskevaa todistelua, pohti käräjätuomari Vilho Niiranen.

– Meillä olisi tietenkin ollut paras aika pitää tämä suullinen valmisteluistunto sitten, kun meillä on nämä listat käytössä, hän totesi.

Myös syyttäjä Katri Junnikkala-Heikkinen sanoi istunnon jälkeen STT:lle, että suullisen valmistelun ajankohta oli ennenaikainen. Riidattomien ja riitaisten seikkojen pitäisi olla valmistelussa selvillä, jotta osapuolet voisivat päättää todistelun aikatauluista kuten siitä, milloin kukakin todistaja kutsutaan paikalle.

Junnikkala-Heikkinen ei halunnut kommentoida tänään julki tulleiden syytteiden poikkeuksellisuutta tai rangaistusvaatimuksiaan. Hänen mukaansa sen aika on pääkäsittelyssä.

Valmisteluistunnolle on varattu käräjillä kolme päivää. Koska kaikki asianosaiset tai heidän avustajansa eivät pääse samana päivänä paikalle, suunnilleen samat asiat on tarkoitus käydä läpi eri joukoilla eri päivinä.

Mainos

Ensimmäisenä valmisteluistuntopäivänä paikalla olivat syyttäjät ja vajaat kymmenen kuntapäättäjää tai heidän avustajaansa sekä etäyhteyden päässä irtisanottu kunnanjohtaja Anna Mäkelä avustajineen. Päivä loppui jo parin tunnin istunnon jälkeen.

Tuomari Niiranen totesi, että kaikki vastaajat ovat kiistäneet syytteet.

Poukkoillen edenneessä valmisteluistunnossa sivuttiin myös muutamaa riitaista seikkaa. Puolustuksessa todettiin olleen näkemyksiä, ettei irtisanottua Mäkelää voisi pitää oikeudenkäynnissä asianomistajana. Ketään tällaisen näkemyksen edustajaa ei kuitenkaan ollut paikalla.

Puolustuksesta on myös katsottu, ettei käräjäoikeus ole ollenkaan toimivaltainen tämänkaltaisessa asiassa. Syyttäjä Junnikkala-Heikkinen totesi tähän väitteeseen, että Mäkelän irtisanomisasia on jo käsitelty korkeimmassa hallinto-oikeudessa (KHO) ja käräjillä kyse on kuntapäättäjien menettelystä. KHO katsoi irtisanomisen laittomaksi.

Käräjillä pohditaan, syyllistyivätkö kuntapäättäjät rikokseen peruessaan Mäkelän tekemän tutkintapyynnön, irtisanoessaan Mäkelän ja vaikuttaessaan erotetun hissiyhtiön toimitusjohtajan palauttamiseen tehtäväänsä.

Yhteensä 27:ää entistä ja nykyistä Kittilän päättäjää syytetään törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä. Osaa syytetään myös työturvallisuusrikoksesta, työsyrjinnästä ja virka-aseman väärinkäyttämisestä. Lisäksi tilapäisen valiokunnan sihteeri sai syytteen avunannosta törkeään virka-aseman väärinkäyttöön.

Oikeudenkäynnissä on tarkoitus käsitellä myös niin sanottua lakipalveluhaaraa, jossa kolmea syytetään törkeän petoksen yrityksestä. Syyttäjän mukaan Kittilän kunnalla maksatettiin lakipalveluja, joista kunta ei ollut tehnyt hankintapäätöstä.

Valtiovarainministeriön selvitysryhmä on suosittanut Kittilää pidättämään syytteessä olevat luottamushenkilöt luottamustoimista oikeuskäsittelyn ajaksi.