Romanialaismies vangittiin epäiltynä törkeästä ihmiskaupasta – pahoinpiteli naista ja pakotti prostituoiduksi, poliisi epäilee

Jecaterina Mantsinen

Oulun käräjäoikeus on vanginnut romanialaismiehen todennäköisin syin epäiltynä törkeästä ihmiskaupasta. Poliisi epäilee miehen pakottaneen romanialaisnaisen prostituoiduksi useassa eri kaupungissa Suomessa ja ulkomailla. Pakottamiseen mies on poliisin mukaan käyttänyt väkivaltaa ja sen uhkaa.

Prostituutioon pakottaminen tarkoittaa käytännössä sitä, että uhri on pakotettu seksipalvelujen antajaksi vastoin omaa tahtoaan. Tutkinnanjohtaja Jussi Hyrkäs ei kommentoi, onko uhri saanut korvausta seksin kohteena olemisesta.

– Yleensä uhri saa korkeintaan jonkin minimaalisen korvauksen verrattuna siihen hyötyyn, mitä toiminnasta saa, Hyrkäs sanoo STT:lle.

Uhri on ollut tekojen aikaan täysi-ikäinen, Hyrkäs sanoo. Hän ei tämän tarkemmin kommentoi vielä asianosaisten ikiä.

Poliisin mukaan ihmiskauppa on ilmiönä lisääntymään päin. Se on luonteena piilorikollisuutta, jonka paljastaminen on vaikeaa, poliisi toteaa tiedotteessaan.