PTT: Hallituksen tavoite 72 prosentin työllisyystavoitteesta täyttyy

Pellervon taloustutkimus PTT ennustaa, että hallituksen tavoite 72 prosentin työllisyysasteesta toteutuu ensi vuonna. PTT:n mukaan tavoitteen täyttyminen on seurausta maailmantalouden kasvusta ja Suomessa viime vuosina noudatetusta talouspolitiikasta.

– Erityisesti 35–44-vuotiaiden ikäryhmässä työllisten, työvoiman sekä väestön määrä on vahvassa kasvussa, kertoo PTT:n ennustepäällikkö Janne Huovari.

Työllisyysaste kasvoi jo viime vuonna useimmissa maakunnissa. Erityisen voimakasta kasvu on ollut Kanta-Hämeessä, mutta monet alhaisemman työllisyysasteen maakunnat kuten Pohjois-Pohjanmaa, Pohjois-Savo ja Päijät-Häme ovat nousseet maan keskiarvon tasolle.

PTT huomauttaa kuitenkin, että työttömyysaste on laskenut varsin hitaasti, vaikka työllisyysaste on kohonnut nopeasti. Syynä on se, että työmarkkinoille on tullut paljon uusia työnhakijoita, eikä työttömyysaste ole sen takia ehtinyt laskea. Huovarin mukaan työvoima on aktivoitunut jo ennen hallituksen kiisteltyä aktiivimallia.

PTT:n ennusteen mukaan työttömyysaste laskee tänä vuonna kahdeksaan ja ensi vuonna 7,4 prosenttiin.

Laitos arvioi, että työllisyyden kasvu ja palkankorotukset lisäävät suomalaisten reaalista ostovoimaa tänä vuonna 2,6 prosenttia. Se on enemmän kuin kertaakaan 2010-luvulla.

PTT ennustaa, että Suomen talous kasvaa tänä ja ensi vuonna 2,8 prosenttia. Tutkimuslaitos varoittaa kuitenkin, että mahdollinen kauppasota romauttaisi kasvun.

Laitoksen mukaan Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin uhittelu kauppasodalla luo suurimmat riskit maailmantalouteen. Yksittäiset tuontitullit vahingoittaisivat eniten Yhdysvaltoja itseään. Huovarin mukaan EU:n ei kannata omaksua kostamismentaliteettia.

– Mieluummin jätetään Yhdysvallat kiukuttelemaan yksin, Huovari neuvoo.

Hänen mukaansa EU:n etu on ratkaista kiista maailmankaupan sääntöihin pohjaavalla menettelyllä Maailman kauppajärjestössä WTO:ssa, vaikka WTO-tie on hidas.

