Olli Ruutu siirtyy Euroopan puolustusviraston varatoimitusjohtajaksi

Puolustusministeriön materiaaliyksikön johtaja Olli Ruutu siirtyy Euroopan puolustusvirasto EDA:n varatoimitusjohtajaksi. Ruutu aloittaa uudessa tehtävässään perjantaina.

Puolustusministeriössä Ruutu johti materiaaliyksikköä, joka vastaa puolustusministeriön materiaalihankkeiden ohjauksesta, kansainvälisestä yhteistyöstä ja vientivalvonnasta.

EDA:n toimitusjohtaja on espanjalainen Jorge Domecq ja sen pääjohtajana toimii EU:n korkea edustaja Federica Mogherini. Kyseessä on yksi korkeimmista EU-viroista, joihin on nimitetty suomalainen.

Vuonna 2004 perustetun EDA:n tehtävä on tukea EU-maita niiden sotilaallisen suorituskyvyn kehittämisessä. Viraston toimintaan osallistuvat kaikki EU-maat paitsi Tanska, joka ei ole mukana unionin sotilaallisessa yhteistyössä.