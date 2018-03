Syöpätutkijat huolissaan rahoituksen riittämisestä – "Vaarantuuko syövän hoito?"

Valtaosa syöpätutkijoista kokee, että syöpätutkimuksen rahoituksen saaminen on vaikeutunut. Syöpäsäätiön kyselyyn vastanneista alan tutkijoista 70 prosenttia katsoo, että rahaa on aiempaa vähemmän ja kilpailu siitä on kovempaa. Kyselyn mukaan tutkijat pitävät yksityisiä säätiöitä tärkeimpinä tutkimuksen rahoittajina.

Yksityisten säätiöiden osuus rahoituksesta on 39 prosenttia, Suomen Akatemian 22 prosenttia ja oman yliopiston puolestaan 19 prosenttia, Syöpäsäätiö sanoo tiedotteessaan. Sen mukaan julkinen rahoitus on vähentynyt ja yliopistolta saatavan rahan saaminen vaikeutunut.

Säätiö on huolissaan siitä, vaarantuuko syövän hoito, jos tutkimusraha ei riitä.

– Kilpailu rahoituksesta on lisääntynyt ja tutkijan työajasta saattaa mennä jopa neljäsosa rahoituksen hankkimiseen.

Tutkijat tuntevat säätiön mukaan epävarmuutta työnsä puolesta. Yli puolet kyselyyn vastanneista tutkijoista kantaa huolta rahoituksen jatkumisesta.