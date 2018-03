Suomen Ilmavoimat saamassa Hornetien rynnäkköohjukset piakkoin käyttöönsä

Jecaterina Mantsinen

Pitkän kantaman JASSM-rynnäkköohjukset saadaan onnistuneiden koeammuntojen ansiosta Suomen Ilmavoimien käyttöön hyvin pian, kertoo Ilmavoimien operaatiopäällikkö eversti Juha-Pekka Keränen.

Ilmavoimat kertoi lauantaina tehneensä kaksi rynnäkköohjuksen koeammuntaa F/A-18C Hornet -monitoimihävittäjästä Yhdysvalloissa. Koeammunnat tehtiin 5. ja 9. maaliskuuta. Testipaikkana oli China Laken lähellä sijaitseva ampuma-alue Kaliforniassa.

Ilmavoimien mukaan koeammunnat sujuivat suunnitellusti ja ohjukset tuhosivat ampuma-alueen harjoitusmaalit.

Keränen ei kommentoi, milloin tarkalleen ohjukset ovat Suomessa käytettävissä tai sitä, kuinka paljon niitä on Suomelle tulossa. Aiemmin on puhuttu kymmenistä ohjuksista.

Keräsen mukaan asejärjestelmä haluttiin Suomeen nykyaikaisuutensa takia. Ohjuksen kantama on 350 kilometriä.

– (Ohjuksessa) on omat siivet ja moottori, jonka avulla sen pystyy lentämään pitkiä matkoja. Lisäksi siinä on elektro-optinen infrapunahakupää, jonka avulla se pystyy tarkentamaan, että osuu oikeaan paikkaan, Keränen sanoo STT:lle.

Keräsen mukaan Suomi on Australian jälkeen toinen ulkomainen maa, jolle Yhdysvallat on ohjusta myynyt. Suomen jälkeen sen on hankkinut Puola, Keränen sanoo.

Hornetit lähetettiin Yhdysvaltoihin jo 2016

Hornet-hävittäjiin asennettavilla pitkän kantaman rynnäkköohjuksilla oli tarkoitus tehdä koeammuntoja jo viime vuoden elokuun loppuun mennessä, mutta ammunnat viivästyivät pahasti. Keräsen mukaan viivästykset johtuivat Ilmavoimista riippumattomista syistä.

– (Ampuma-)alueet tietysti ovat niin tiukasti päivittäisessä käytössä, että jos tulee pieniä viiveitä, niin ne heijastuvat pitkälle.

Hornetit lennetään toukokuun puolivälissä takaisin Suomeen. Koneet siirrettiin Yhdysvaltain China Lakeen koeammuntoja ja niitä edeltäviä muutostöitä varten jo vuonna 2016.

Muun muassa Suomen Kuvalehti ja Keskisuomalainen ovat kertoneet, että ohjusten kauppahinta oli 145 miljoonaa euroa. Huomattava osa kauppahinnasta syntyi koulutuksesta ja ohjusjärjestelmästä.