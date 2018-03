Suvi Lindénin liikekumppani Khaled Sedrak järkyttyi Uganda-kohusta – "Kuulopuheita viljelty Suomen mediassa faktoina"

Haiskahtaa liikaa

Minusta koko juttu haiskahtaa liian sekavalta eikä selitykset tunnu sitä parantavan. Päinvastoin eteen tulee jatkuvasti aina uusia ja uusia asioita, joita kukaan ei kommentoi. Kukaan ei ole palkannut ketään, kaikki on liikkeellä luottamustoimien perusteella, mutta kukaan ei tunnusta kenen rahoilla. Patria kertoi ensin yhtä, ja sitten toista, kun oli tullut toista kautta esiin uutta tietoa. Eli edelleenkään Patria ei kerro kuin juuri ja juuri sen, mitä on pakko ja jos on pakko. Suvi Linden juoksee ympäri maailmaan, eikä pysty rehellisesti kertomaan kenen asialla ja kenen kustantamana. Sen toki ymmärtää, että matkakumppanin kuolema järkyttää, mutta voisihan senkin kertoa syyksi, miksi ei puhu. Kriisiviestinnän tärkein asia on, että kerrotaan se, mitä tiedetään eikä juosta karkuun ja salata omituisesti asioita. Se, ettei ns. oululainen politiikko Linden ole kotiseudullaan työllistynyt, kuulostaa oudolta, kun kerran johtaa omaa yritystä. Kuinka moni muu suomalainen yrittäjä saa samaan aikaan jotain korvausta, kun johtaa omaa yritystä. Vartiaisen sanoin, pitää sitten lähteä työn perässä. No toki Linden onkin lähtenyt työn perässä, mutta ei ainakaan aktiivimallin mukaisesti työllistymään. Eikä tuo datapuistokaan kovin uskottavalta vaikuta, kun on jo vuodesta 2015 alkaen seissyt tyhjänä ilman ainuttakaan vuokralaista. Eli se siitä Suvi Lindenin ammattitaidosta tulevaisuuden viestinnän osalta ainakin.

