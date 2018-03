Presidentti Niinistö: Yhdysvaltain tulleista ei välittömiä uhkia Suomelle, kauppasota olisi erittäin vahingollinen

Niilo Simojoki

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin määräämistä tuontitulleista ei ilmeisesti koidu suuria välittömiä uhkia Suomelle, sanoo presidentti Sauli Niinistö. Ketjureaktiona etenevä mahdollinen laajempi kauppasota olisi kuitenkin erittäin vahingollinen Suomen kaltaiselle vientivetoiselle maalle.

– Kun tuo tullien ja kaupan esteiden pää on avattu, niin toki on aina olemassa vaara, että tilanne eskaloituu, Niinistö sanoo STT:n haastattelussa.

Hän kuitenkin arvioi, että Trumpin tullipäätöksessä on liikkumavaraa eikä siitä pidä vielä tehdä lopullisia johtopäätöksiä. Niinistön mukaan tuontitullit ovat Trumpille kuin Pariisin ilmastosopimus, "pääotsakkeita", joista kiinni pitämällä osoitetaan äänestäjille vaalilupausten pitäminen. Näiden otsakkeiden alla liikkumavaraa kuitenkin löytyy.

– Minun tulkintani on, että hän on jälleen kerran mielestään täyttänyt äänestäjille sen, miksi häntä on äänestetty, ja sitten katsotaan, mikä on käytännön toteutus, Niinistö muotoilee.

Hän huomauttaa, että Trump on jo vihjannut mahdollisista poikkeuksista tullimääräyksiin.

– Kuinka pitkälle joustoa on, sitä ei tietenkään kukaan tiedä.

Niinistö kertoo saaneensa joustosta hyvän kokemuksen tavatessaan Trumpin, joka täysin ymmärsi kysymyksen mustan hiilen vahingollisuudesta arktisella alueella – vaikka kyse on Pariisin sopimuksessa mainitusta päästöstä.

Tullipäätös on Niinistön mukaan kiistatta askel siihen suuntaan, että protektionismi on tullut jollain tapaa jäädäkseen. Levitessään kauppasota voi vaikuttaa Yhdysvaltain ja sen kauppakumppaneiden lisäksi kolmansien maiden väliseen kauppaan.

– Yhdysvallat on hyvin suuri tekijä kaupankäynnissä. Jos mennään todella hyvin vaikuttaviin suojatoimiin, niin aika vaikea voi olla ulkopuolistenkaan edes keskinäisissä suhteissa enää toimia neutraalisti.

On arvioitu, että jo pelkät Yhdysvaltain teräs- ja alumiinitullit voivat aiheuttaa sen, että Eurooppaan alkaa tulla alihintaista tavaraa.

EU:n on Niinistön mukaan syytä olla tässä tilanteessa yhtenäinen, josta ei kuuluisi sirpaloitunutta mielipidettä. Viisaampia ollaan ehkä sen jälkeen, kun Trumpin kauppapoliittinen edustaja ja EU:n kilpailukomissaari ovat lauantaina tavanneet.

Trump on vihjannut Meksikon ja Kanadan voivan jäädä tullien ulkopuolelle. Trumpin suhdetta EU:hun sävyttää Niinistön mukaan negatiivisen kauppataseen lisäksi käsitys siitä, että eurooppalaiset maat ovat jotenkin velkaa Yhdysvalloille, koska ne eivät täytä Naton piirissä asetettua tavoitetta puolustusmenojen kahden prosentin bruttokansantuotetavoitteesta.

– Nämä saattavat olla edelleen sellaisia ongelmallisia aiheita Trumpille.

Ilmoitus Yhdysvaltain ja Pohjois-Korean johtajien tapaamisesta oli Niinistön mukaan yllättävä aiempiin koviin äänensävyihin verrattuna. Tapaamisen antia joudutaan vielä odottamaan.

– En usko, että kukaan odotti tällaista käännettä juuri nyt nimenomaan sen takia, että vielä muutama viikko sitten oltiin kovin erilaisissa asetelmissa.

Niinistö arvioi, että julkisuudelta piilossa on käyty paljon erilaisia alustavia keskusteluja erilaisissa yhteyksissä ja kokoonpanoissa. Siitä huolimatta asiat näyttävät edenneen varsin nopeasti.

– Tämä herättää tietysti kysymyksiä siitä, että kuinka valmiita ollaan johonkin toukokuun loppuun mennessä asiaa vakavasti ja tuloksellisesti käsittelemään.

Niinistön mukaan Trumpin ja Kim Jong-unin tapaamista ei pidä epävarmuuksista huolimatta tuomita jo etukäteen tai suhtautua siihen äärettömän epäillen.

– Näytetään olevan sitäkin mieltä, että Kim on jo nyt saanut suuren voiton – eritoten, jos tapaaminen toteutuu. Vastapainona on kuitenkin se, että miten tämä tilanne sitten olisi edennyt, ellei tällaistakin askelta tule, Niinistö kysyy.

– Minusta tätä ei ole syytä nähdä ensi sijassa arvovaltakysymyksenä, että kuka pääsee tapaamaan ja kenet.

Niinistö kuvaa Pohjois-Korean ja Yhdysvaltain aggressiivista sananvaihtoa ennen olympiakisojen suojasäätä sellaiseksi, jota vielä vuosi pari sitten olisi pidetty aivan mahdottomana.

– Kun me nyt olemme jo mahdottoman nähneet niin ei joku tapaaminen ole ainakaan suurempi mahdottomuus, Niinistö suhteuttaa.

– (Yhdysvaltain ja Pohjois-Korean) suhde on niin erikoislaatuinen, että siltä voi odottaa mitä tahansa.

Niinistön mukaan sama suhde on ollut huolestuttava yhdistelmä arvaamattomuutta ja hyvin tuhovoimaisia aseita. Sen vuoksi Trumpin ja Kimin tapaamiselta on syytä toivoa tuloksia.

– Arvaamattomuus ja tuhoaseet ovat yhdistelmä, jonka kanssa en suosittele maailmaa elämään.

Ydinaseista puhumisen arkipäiväistyminen maailmalla on huolestuttanut presidenttiä jo pidempään. Tässä yhteydessä Niinistö mainitsee muun muassa Venäjän presidentin Vladimir Putinin puheen viime viikolta. Putin esitteli puheessaan parlamentille uutta ydinasearsenaalia.

Niinistö toivoo ydinasepuheen arkipäiväistymisen olevan ohimenevä ilmiö.

– Toivottavasti tuo mahdollisesti jo toukokuun aikana tapahtuva huipputapaaminen johdattelee myöskin sille tielle.