Energia-alalle annettiin lakkovaroitus – "Voi vaikuttaa merkittävästi ihmisten elämään"

Jecaterina Mantsinen

Käytännössä kaikkea sähkön ja lämmön tuotantoa koskeva lakko alkaa 26. maaliskuuta, ellei energia-alan neuvotteluissa synny sopua. Asiasta kertoivat perjantaina työntekijäpuolen neuvottelijat Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ja Sähköliitto. Lakko kestäisi 28. päivän iltaan.

Lakko vaikuttaisi kymmeniin voimaloihin, kuten HeleniinFortumiin ja Naantalin voimalaitokseen, kertoivat Sähköliiton puheenjohtaja Sauli Väntti ja JHL:n sopimustoimitsija Kari Lehtinen STT:lle.

– Lukuun ottamatta niitä, jotka ovat kaupungin omistamia ja joissa työehtosopimus on kunta-alan yleinen virka- ja työehtosopimus, niitä tämä ei koske, Väntti sanoi.

Lisäksi lakko vaikuttaisi ict-yrityksiin ja sähkönjakeluun. JHL:n mukaan se pysäyttäisi työt yhteensä lähes sadassa yrityksessä ja noin 250 toimipaikassa ja koskisi 10 000:ta työntekijää. Lakon piirissä ovat kaikki yritykset, joissa noudatetaan sähkö-, energia-, ict- ja verkostoalan työehtosopimusta.

Kuluttajille lakko näkyisi mahdollisina sähkön ja lämmön tuotannon ja jakelun ongelmina. Esimerkiksi tavanomaisimmat sähkökatkot jäisivät korjaamatta.

– Ainoastaan ennalta arvaamattomasta syystä johtuva häiriö korjataan, muuta ei. Asentajat ovat lakossa, ja voi tulla merkittäviäkin häiriöitä. Se voi vaikuttaa merkittävästikin ihmisten arkipäivän elämään, Väntti sanoi.

Työnantajia edustava Energiateollisuus (ET) kritisoi lakkovaroitusta. Sen mukaan lakko aiheuttaisi kuluttajille ja yrityksille vakavaa haittaa.

– Yritysten ja talouden kasvua tulisi nykyisessä noususuhdanteessa tukea kaikin tavoin eikä pyrkiä profiloitumaan sopimisen murtajana, liitto sanoi tiedotteessa.

JHL: Työnantajalla liian tiukat ehdot

Työntekijäpuolen mukaan lakkovaroitus päätettiin antaa työnantajan joustamattomuuden takia. JHL:n mukaan työnantajapuoli on asettanut neuvotteluille liian tiukat reunaehdot.

– Työnantaja tyrmää täysin ehdotukset, jotka liittyvät palkkausjärjestelmän epäkohtien korjaamiseen ja luottamusmiesten aseman parantamiseen. Työnantaja ei myöskään ole valmis poistamaan kikyn tuomaa työajan pidennystä edes määräajan jälkeen, JHL:n tiedotteessa sanottiin.

Energiateollisuus tyrmäsi väitteen joustamattomuudesta.

– Työnantaja on tullut kaikessa mahdollisessa vastaan ja luopunut lähes kaikista omista vaatimuksistaan neuvotteluissa ja on tarjonnut samaa ratkaisua palkankorotuksissa, joka on riittänyt yli miljoonalle yksityisen sektorin palkansaajalle. Sähköliitto on sanonut, etteivät heille riitä nämä korotukset, sanoi STT:lle ET:n johtaja Kari Laaksonen.