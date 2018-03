Ihmishenkiä ei ole ollut vaarassa vuodon saaneella rahtialuksella, kertoo meripelastusjohtaja

Loppuselvittelyä odotellessa

Kun pumppaamalla saadaan konehuoneen vedenpintaa alennettua, vuodon syynä ei ole suuren suuri reikä. Missä merivesijärjestelmän osassa se on, on vaikeampi kysymys. Ehkä merivesikaivojen venttiilien sulkeminen auttaisi, mikäli sukeltaja pääsee niille turvallisesti. Tuon ikäisessä aluksessa ei manuaalista kaukokäyttöä ole. Toinen mahdollisuus on meriveden otto- ja poistoaukkojen sulkeminen vuotomatoilla.

Hyvää tilanteessa on konehuoneen keulalaipion kestävyys ja tiiviys.



Turusta lähti mennä vuosituhannella uusi rahtialus ensimmäiselle matkalleen. Orhisaaren luona se oli vähällä upota, kun konehuoneessa avasivat jäiden tukkiman merivesikaivon laitaventtiilin ollessa auki. Laipio kesti ja alus kunnostettiin liikennekelpoiseksi Turun sataman länsialtaassa.

