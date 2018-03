Oppositiolta jälleen sapiskaa hallituksen sote-suunnitelmille

Vast: Älä Orpo viitti

Ainoa keino pelastaa jotain on kaataa koko sote- ja maakuntasoppa yhdistelmä. Poliitikkojen kasvojenmenetys on pikku juttu tällaisen suurmunauksen rinnalla. Jos ei asiantuntijatkaan puolla uudistusta, on jotain kyllä pahasti vialla. Kyllä tässä ei potilaan etuja paljon ajatella, se on ainakin varmaa.