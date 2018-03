Päijät-Hämeen lääkelistavirhe näyttäisi koskevan noin 30:tä potilasta

Päijät-Hämeessä havaittu virhe potilastietojärjestelmässä näyttäisi koskevan noin 30:tä potilasta. Virheen mahdollisesti sisältävät lääkelistat eivät ole Tieto Oyj:n mukaan välittyneet Reseptikeskuksen tietoihin. Tästä syystä ongelma koskisi rajatumpaa joukkoa potilaita kuin alun perin keskiviikkona arvioitiin, tiedottaa Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä.

Riskiryhmään kuuluvat noin 30 potilasta ovat hoidossa vuodeosastolla tai kotihoidossa.

Selvityksessä löytyi yksi potilas, jonka lääkelistassa on ollut tarpeeton Panadol-kipulääke. Lisäksi muutamalla potilaalla on ollut lääkelistassa useampaan kertaan sama lääke, mutta he ovat saaneet lääkettä oikean annoksen.