Uutiskuva Turun puukotuksesta palkittiin parhaana

Mimma Lehtovaara

Kuvajournalismin Vuoden 2017 uutiskuva on otettu heti Turun elokuisten puukotusten jälkeen. Kuvassa epäilty tekijä makaa maassa ja hänen vierellään on poliisi. Taustalla on paikalle osuneita sivullisia.

Joukkopuukotuksessa kuoli kaksi ja haavoittui kahdeksan.

Palkintoraati toteaa, että Liisa Huiman klassinen uutiskuva on rauhallinen ja kertoo poliisin toiminnasta poikkeuksellisessa tilanteessa. Voittajakuva tiivistää vuoden merkittävimmän uutistapahtuman suoraviivaisesti ja estetisoimatta, raati perustelee.

– Se on muistutus autenttisten, lavastamattomien kuvien merkityksestä ja siitä, miten tärkeää toimittajien ja kuvaajien on saada työskennellä ilman rajoituksia, raati toteaa.

Turun puukotuksista epäilty on sittemmin saanut syytteet kahdesta terroristisessa tarkoituksessa tehdystä murhasta ja kahdeksasta terroristisessa tarkoituksessa tehdystä murhan yrityksestä. Jutun pääkäsittelyn odotetaan alkavan ensi kuussa.

Uutiskuvasarjan kunniamaininnan sai Lehtikuvan kuvaaja Martti Kainulainen lennokilla otetusta kuvastaan. Siinä näkyy Janne Käpylehdon suunnittelema iso jääkaruselli, jota rakennettiin Helsingissä Vanhankaupunginlahdella tammikuussa 2017.

Vuoden lehtikuvaksi valittiin Ella Kiviniemen kuva riekosta, joka toimii esimerkkinä ilmastonmuutoksesta ja katoavista elinympäristöistä. Kuvaa luonnehditaan kauniiksi ja vaikuttavaksi.

– Näin suuria ja tärkeitä teemoja on ollut perinteisesti vaikea visualisoida kaikesta saatavilla olevasta tiedosta huolimatta, raati sanoo.

Vuoden kuvajournalistiksi valittiin Akseli Valmunen, jonka kuvasarja esittelee monipuolisesti kuvajournalistista työskentelyä.

Yleisön suosikiksi päätyi selkeällä äänimäärällä Meeri Koutaniemi, joka on tullut tunnetuksi monista naisten ja tyttöjen asemaa käsittelevistä kuvistaan. Hän sai liki 4 000 äänestä noin 2 500.

Urheilukuvapalkinnon pokkasi Kalle Koposen kuva, jossa ilmeisesti isä ja poika ovat jalkapallo-ottelun katsomossa. Kuva pelkistää tunteet, jotka tekevät urheilusta merkityksellistä ja joihin on helppo samaistua.

Kuvajournalismi 2017 -kilpailussa palkittiin viime vuoden parhaita kuvia yhteensä kymmenessä sarjassa. Kilpailuun osallistui 90 kuvaajaa yhteensä 1 900 työllä.