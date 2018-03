Saarikko sotesta: "Menestys on kompastelua epäonnistumisesta epäonnistumiseen"

Tuunattu valinnanvapausesitys pääsee nyt eduskunnan punnittavaksi. Tiedotustilaisuudessa ministerit eivät lähteneet jossittelemaan uudistuksen kiville karahtamisella. Kysymysmerkkejä uudistuksen ympärillä on riittänyt, viimeksi kokoomuksen ryhmä on rakoillut koko maakunta- ja soteuudistuksen suhteen.

– Me ei kyllä täällä lähdetä jossittelemaan. Me katsotaan, että tämä on kokonaisuus ja tämä kokonaisuus siinä kesän korvalla hyväksytään eduskunnassa, sanoi kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen tiedotustilaisuudessa.

Hallitus antoi tänään sosiaali- ja terveyspalveluiden valinnanvapautta koskevan lakiesityksensä eduskunnalle. Hallitus antoi tänään myös esityksen maakuntien tehtäväsiirroista ja valtion lupa- ja valvontaviraston Luovan perustamisesta.

Hartaasti valmisteltuun ja poliittisesti kuumaan lakiesitykseen on viime viikkoina tehty tarkennuksia esimerkiksi vaikutusarvioiden osalta.

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikon (kesk.) mukaan yrityksen ja erehdyksen -menetelmällä on tehty uusi esitys. Hänen mukaansa se on parempi kuin aiempi.

– Menestys on kompastelua epäonnistumisesta epäonnistumiseen ilman innostuksen kadottamista, Saarikko siteerasi Winston Churchillia oman puheenvuoronsa aluksi tiedotustilaisuudessa.

Saarikko totesi, että perustuslakivaliokunnan lausunnossa oli selkeitä muutosvelvoitteita.

– Joista keskeinen oli ikäänkuin yhtiöittämisvelvoitteen poistaminen, jonka taustalla on se, että meillä pitää olla aina vahva julkinen selkänoja erilaisia tilanteita varten. Väistämättä se tarkoittaa vaikkapa alueita, joissa valinnanvapautta ei muodostu, monituottajuutta, Saarikko sanoi tiedotustilaisuudessa.

Maakuntien rooli ratkaisevaa

Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan valinnanvapauden vaikutusten kannalta on ratkaisevaa se, millä tavoin uudistus toteutetaan eri maakunnissa. Esimerkiksi kustannusarvioiden antaminen on ministeri Saarikon mukaan hyvin vaikeaa.

– Maakuntien toimeenpanovaihe tulee ratkaisemaan sen, miten valinnanvapaus toteutuu niin kansalaisten näkökulmasta, kustannusvaikuttavuuden näkökulmasta tai uudistuksen kokonaistavoitteiden näkökulmasta, sanoi Saarikko.

Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen (kesk.) korosti maakuntien toimien merkitystä lähes samoilla sanankäänteillä kuin Saarikko.

Saarikko painotti oman esityksensä alussa erityisesti, että valinnanvapaus on maakunnille vain työkalu järjestämisvastuun toteuttamiseksi.

– Se on rajattu työkalu, jota lainsäädäntö ohjaa, miten ja missä tilanteissa sitä voi käyttää, Saarikko painotti.

Lainsäädännön arviointineuvosto totesi lausunnossaan viime kuussa, ettei esitysluonnoksesta löytynyt vastausta siihen, saavutetaanko uudistuksella sen keskeisiä tavoitteita. Lisäksi neuvosto peräsi esitykseen ainakin suuntaa antavaa arviota siitä, mitä hyötyjä valinnanvapausuudistuksesta olisi suhteessa siitä aiheutuviin kustannuksiin ja riskeihin.

Esityksen vaikutusarviointia on täsmennetty lausuntojen perusteella ja lainsäädännön arviointineuvoston esittämällä tavalla. Sosiaali- ja terveysministeriö kertoo tiedotteessa, että vaikutusarvioinnin mukaan valinnanvapausmallin avulla voidaan parantaa perustason palvelujen saatavuutta ja ihmisten mahdollisuutta saada palveluja yhdenvertaisesti. Arvioinnin mukaan lakiehdotuksella on menokehitystä kasvattavia sekä sitä hillitseviä vaikutuksia.

Sote-palvelujen valinnanvapauden on määrä tulla voimaan vuoden 2021 alusta.

Sipilä ja Orpo vedonneet uudistuksen puolesta

Valinnanvapauslain viimeistelyn edetessä poliittinen keskustelu sote- ja maakuntauudistuksen ympärillä on jälleen käynyt kiihkeäksi myös hallituspuolueiden sisällä. Kokoomuksen riveistä on kuulunut äänekästä kritiikkiä maakuntauudistuksesta, ja kansanedustaja Elina Lepomäki on jo ilmoittanut aikovansa äänestää lakeja vastaan.

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori yltyi tiistaina jopa povaamaan, että uudistus kaatuu kevään aikana eikä maakuntavaaleja koskaan pidetäkään.

Sekä kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Petteri Orpo että pääministeri ja keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä ovat viime päivinä paimentaneet hallituspuolueiden edustajia ruotuun sanoen, että uudistus tarvitaan ja se pitää tehdä nyt.