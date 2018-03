Oppositiosta täystyrmäys valinnanvapauspykälille: "Peruuttamaton virhe"

Näin T. Pöysti ajattelee, mutta kiistää aina kaiken

Kaikki jotka ovat keränneet kiintolevylle Tuomas Pöystin lausuntoja 7 vuoden ajan, niin tietää hänen olevan suurkuntaliitosten/valtionosuuksien leikkaamisen kannalla (Katainen, Vapaavuori, Sipilä). Oma säikeensä professorit Kaarlo Tuori, Mikael Hidén ja Tuomas Ojanen (poliittisen lehmänkauppaperustuslakivaliokunnan eniten käytetty "kokoomusasiantuntija") ja Juha Lavapuro.



Tuomas Pöysti, Jan Vapaavuori, Paula Risikko, Kaarlo Tuori, Martti Kekomäki, Jyrki Katainen, Jutta Urpilainen, Juha Sipilä ja Timo Soini mm. tekivät lehmänkaupat 2013 syksyllä: kaikki perustuslakivaliokunnassa istuvat puolueet ovat näiden poliittisessa ohjauksessa. Heitä "kutsutaan" "kuultavaksi" "asiantuntijoina" ja sorvaamaan politiikan juridiseen kaapuun. Osa ei tiedä olleensa lehmä Sipilän kaupassa mukana.



Väyrynen tietää.



Pöysti on kuntien valtionosuuksien himoleikkaaja, kuten Jyrki Kataisen hallitus: maaseutukuntien tekeminen kriisikunniksi peukaloruuvia kiertämällä:



Perustuslain vastaista toimintaa.





Kokoomus (Pöysti ja Sipilä) pakottavat C21 kaupunkien ympäryskuntia "vapaaehtoisiin" pakkoliitoksiin peukaloruuvia kiertämällä. Vrt. 2011—2015 kausi:



"kuntakapina".



Siksi 2015 parlamentaarisen työryhmän Sipilä ja Vapaavuori korvasivat Pöystillä.



Jo vuoden 2013 syksystä lähtien hän on sitoutunut Kekomäen (kok.) tilaaja-tuottajamalliin eli pörssisoteen. Se ei onnistu muuten kuin lehmänkauppamallilla, maakunnilla. Pöysti-Kekomäki 5 kpl: kokoomusvalta.



2013 lähtien Pöysti on tiennyt tulevansa nimitetyksi oikeuskansleriksi. Hakuprosessi oli Juha Sipilälle ja Sauli Niinistölle tyypillistä teatteria.



Oikeuskanslerina hän voi väittää lähes mitä tahansa kokoomuksen politiikkaa perustuslain mukaiseksi, vaikka asia on päin vastoin. Tuki: oikeustieteen professorit.