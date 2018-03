Hallitus antoi esityksensä soten valinnanvapaudesta – asiakasseteli tulossa tiettyihin palveluihin: "Valinnanvapaus on työkalu"

Vast: Ilmaistako

Eihän nykyäänkään ihan ilmaista ole, terveyskeskusmaksut kunnilla. Soten mallilla pääset sinne yksityiselle sitten samaan hintaan. Ongelma on se että suuret terveystalot hamuavat helpoimmin hoidettavat,koska saavat nuppiluvun mukaan tietyn korvauksen verorahoista,enemmän hoitoa vaativat ohjataan julkiselle. Valinnan vapautta ei myöskään ole se että jos vailtset sen yksityisen se on sinulla sitten vuoden, et voi mennä muualle koska maksuosuutesi on ohjattu sinne mihin ilmottauduit. Nykyäänhän voi valita menetkö terveyskeskukseen vai Tohtoritaloon ym.Terveyskeskukseen maksat kunnassasi määritellyn maksun ja yksityisellä heidän taksansa mukaisesti josta kela sitten korvaa osan,mutta voit mennä joka kerta mihin ikinä haluatkin ja mistä luulet/toivot avun parhaiten tulevan

Sote on kahden puolueen omista tarkoitusperistä johtuva sovittu lypsymalli jossa häviäjä on kansalainen!