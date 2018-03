Henkilöautoilla tehdään entistä pidempiä matkoja, julkisen liikenteen käyttö painottuu aiempaa selvemmin kaupunkiseuduille

Mitä kestävää

joukkoliikenteessä on? Melko tyhjiä isoja laatikoita kulkee kaupungissa kuin kaupungissa sekoittamassa liikenteen ja saastuttamassa ilman. Mitä ekologista siinä on? Kannattaa myös huomata, että julkinen liikenne ei milloinkaan lähde sieltä, mistä itse on lähdössä, eikä koskaan kulje omaan määränpäähän.



Kävely, pyöräily ja julkinen liikenne on niputettu yhteen. Miksi ihmeessä? Kävely ja pyöräily yhtenä saasteettomana liikennemuotona yhteen niputettuna on ymmärrettävää, mutta mitä esim. bussit tekevät siinä joukossa?



Tarkoituksenmukaisuus ei voisi olla selkeämpää ja jälleen kansan tahdon vastainen.

