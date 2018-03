Läheskään kaikilla työpaikoilla ei ole seksuaalisen häirinnän nollatoleranssia

Hyvä myös jos pakolliseksi Mao-asu tai burkha (kaikille valinnaiset).

Kun maailmaa katsoo, ei enkelin vaan demonin silmin, niin alkaa näyttää hyvinkin ahdistavalta! Nimenomaan miesviha! Tänään on naisten päivä, vai onko niin että naistenpäiväkin on liian antifeministinen joten sitä ei pidä huomioida. Ettei vaan tule alistettua naista mitenkään jos hänet huomioidaan naisen ominaisuudesta. Vai onko niin että naistenpäivä onkin feministien päivä ja esim. nynnyt kotiäidit eivät kuulu juhlittavien ryhmään.



Ajatukset ovat kaksijakoiset! Väkisin ylläpidetään vuorotellen eri ammattiryhmissä tapahtuneita lähentelyjä ja paljon löytyy keski-iän ylittäneitä mielensäpahoittajia. Miten feministit muuten lähestyvät kohdetta johon haluaisi luoda lähemmän kontaktin? Firman juhlissa (niissä on moni oikeasti "pariutunut"), baareissa ja muissa pippaloissa joissa on tarkoitus tutustua "lähemmin". Ehdottaa suoraan "otot vai panot" ettei kummallekaan aikuiselle jää epäselväksi mitä ollaan vonkaamassa.



Lopettakaa nyt jo! Nuorempi sukupolvi varmaan ihmettelee että mitä noi vanhemmat ja isovanhemmat horisee. Mistä ne puhuu ja mikä niitä vaivaa? Nuorille nimittäin lempi ja rakastuminen on kuitenkin vielä siistiä ja jopa kaunista. Mutta sekin halutaan tuhota "vanhojen ja viisaiden" ansiosta. Pieni prosentti nuorista onneksi joutuu järkyttävien tapahtumien keskiöön itse ja heille on annettava tietenkin kaikki tuki mitä on saatavilla ja rikoksen tekijälle kovat rangaistukset.



Mutta että vanhat naiset jaksaa kitistä...oikein feministisen katkeraa, harmaata ja tylsää päivää teille myöhännäisheränneille!

Kirjoita vastaus viestiin Nimi tai nimimerkki

Otsikko

Viesti

TS:n Verkkokeskustelun säännöt Peruuta Viesti lähetetty!



Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Virhe viestin lähetyksessä. TS:n verkkokeskustelun säännöt Turun Sanomien verkkokeskusteluun tulevat viestit tarkastetaan ennakolta. Siksi viestit julkaistaan viiveellä. Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Toimitus voi lyhentää ja muokata kirjoituksia. Kirjoittaja on juridisessa vastuussa viestinsä sisällöstä. Rasistisia, herjaavia tai ihmisten yksityisyyttä loukkaavia viestejä ei julkaista. Muista hyvät tavat, älä huuda!/HUUDA tai kiroile. Emme julkaise linkkejä tai mainoksia. Kirjoita napakasti. Emme julkaise yli 1 800 merkin viestejä. Pysy keskusteluketjun aihepiirissä. Älä yritä muuttaa aihetta. Toimitus voi harkintansa mukaan sulkea keskusteluketjun.