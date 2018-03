Potilasjärjestelmän virhe siirtyi lääkelistoihin

Mari Areva

Päijät-Hämeessä keskiviikkona ilmennyt vakava potilasjärjestelmävirhe on saattanut aiheuttaa ongelmia myös neljässä muussa perusterveydenhuollon yksikössä.

Ohjelmistoyritys Tieto kertoo tarkistavansa kaikkien potilastietojärjestelmä Lifecaren Lääkitys -sovellusta käyttävien asiakkaiden tietokannat.

Virhe vaikuttaa potilaiden lääkelistoihin, joihin on voinut tulostua sama lääke useampaan kertaan tai valmiste on saattanut vaihtua toiseen lääkkeeseen, kertoo Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä. Virheellisiä lääkelistoja arvioidaan olleen 1 251 potilaalla.

Yksittäisiä virhe-epäilyjä löytyi keskiviikkona myös neljältä muulta Tiedon asiakkaalta, kertoo viestintäjohtaja Kia Haring. Tieto ei kuitenkaan nimeä kyseisiä yksiköitä. Niitä ei nimeä myöskään vaaratilanneilmoituksen ongelmista saanut Valvira.

Toistaiseksi ei tiedetä, ovatko jotkut Päijät-Hämeen alueen potilaat saaneet virheellisten lääkelistojen takia vääriä lääkkeitä, sanoi Tiedon Suomen julkisen sektorin toimialajohtaja Anne Räsänen STT:lle keskiviikkona.

Räsäsen mukaan Tieto on antanut asiakkailleen toimenpidemääräykset siitä, miten mahdollisten virhetilanteiden potilasvaikutukset voidaan estää. Ammattihenkilökunta on ohjeistettu tarkistamaan kaikki potilaiden lääkitystiedot ja olemaan erityisen huolellinen reseptien uusimisessa.

– Olemme erittäin, erittäin pahoillamme tilanteesta, Räsänen sanoo.

Ongelmat kyseisen tietojärjestelmän kanssa ovat jatkuneet jo pitkään, sanoo Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän hallituksen puheenjohtaja, kansanedustaja Ville Skinnari (sd.). Lääkelistojen virheessä on kyse potilasturvallisuuden vaarantumisesta, Skinnari painottaa.

Hänen mukaansa hyvinvointiyhtymän hallituksen tiedossa ei ole, että muut ongelmat olisivat suoraan vaarantaneet potilasturvallisuutta.

– Tiedolla palvelun tuottajana on tuottajavastuu ja myös yhteiskunnallinen vastuu, sillä puhumme yhteiskunnallisesti erittäin merkittävästä asiasta. Tämä on erittäin ikävä asia koko Suomelle, koska Tieto on niin merkittävässä asemassa, Skinnari sanoo.

Tiedon potilastietojärjestelmän aiheuttamia lääkeongelmia selvitettiin viimeksi viime viikolla. Tuolloin kävi ilmi, että Päijät-Hämeen lisäksi Lifecare-järjestelmää käyttäviltä muilta asiakkailta voisi löytyä virheellisiä lääkemääräyksiä. Kainuun keskussairaalan, Varkauden sekä Nurmijärven terveyskeskusten ja Paimion-Sauvon Kansanterveys -kuntayhtymän reseptitiedot tarkistettiin, eikä virheellisyyksiä löydetty.

– Tuon aikaisemman virheselvityksen yhteydessä on löytynyt uusi ongelmanaiheuttaja, sanoo yli-insinööri Antti Härkönen Valvirasta.

Tieto keskittyy nyt uuden, lääkelistoihin liittyvän virheen syyn etsimiseen, kertoo yhtiön Suomen julkisen sektorin toimialajohtaja Anne Räsänen.

– Meillä on e-reseptien (sähköisten reseptien) tekovaiheessa mahdollinen virhetilanne liittyen siihen, miten tieto päivittyy potilaan lääkelistalle. Selvitämme ongelman laajuutta ja verifioimme kaikkien Lifecaren Lääkitys-sovellusta käyttävien asiakkaiden tietokantoja, Räsänen kuvailee.

Ongelma on eri kuin viime viikolla setvitty. Tuolloin syynä oli reseptien uusinnassa käytettävä työkalu, Räsänen sanoo.