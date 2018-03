IS: Valtiosihteeri Paula Lehtomäki siirtymässä korkeaan virkaan Kööpenhaminaan

Sipilä nimittää vielä viime metreillä!

Tää on niin tätä ettei paremmaksi muutu! Poliittinen eliitti vailla kansan tukea. Ehkä Paula sai viran menetettyjen Talvivaara-sijoitusten takia. Sipilä alkoi sääliä.



Mutta oikeesti, tää on niin mätä porukka tämä eliitti ja vielä vaan pitää Sipilänkin kaventaa demokratiaa ja ilmoittautua ehdokkaaksi maakuntavaaleihin (jos siis toteutuu).



Olen odottanut Soinin ilmoitusta siitä että "arvovaltainen" ex-persu, ex-puhemies Lohela siirretään johonkin vastaavaan tehtävään kuin Paula. Uskokaa pois, näin tulee käymään. Jopa Mäntylän hän sai paskattua johonkin EU hommiin!



Ahneus vallalle - se on motto näille pelurille!



