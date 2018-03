Ugandan turvallisuuspalvelu: Suomalaismiehen hotellin turvakameran nauhaa oli peukaloitu

Vapaaehtoisesti vaiettu?

Minua kiinnostaa edelleen, mikä on Lindenin osuus tässä kokonaisuudessa. Tähän asti on kerrottu, että Linden on ollut ainoastaan "ajopuuna" mukana tapahtuneessa ja jos esille on noussut edes orastavaa aktiivisuutta on se lakaistu maton alle. Paikallisten, "turvallisuuspalvelun" ja poliisin, keskinäiset jännitteet ovat ikäänkuin savuverhon virittelyä.



Eikö ketään muuta kiinnosta, mikä on totuus asiassa?



"Linden tietää, miksi ette kysy häneltä?"

Kirjoita vastaus viestiin Nimi tai nimimerkki

Otsikko

Viesti

TS:n Verkkokeskustelun säännöt Peruuta Viesti lähetetty!



Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Virhe viestin lähetyksessä. TS:n verkkokeskustelun säännöt Turun Sanomien verkkokeskusteluun tulevat viestit tarkastetaan ennakolta. Siksi viestit julkaistaan viiveellä. Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Toimitus voi lyhentää ja muokata kirjoituksia. Kirjoittaja on juridisessa vastuussa viestinsä sisällöstä. Rasistisia, herjaavia tai ihmisten yksityisyyttä loukkaavia viestejä ei julkaista. Muista hyvät tavat, älä huuda!/HUUDA tai kiroile. Emme julkaise linkkejä tai mainoksia. Kirjoita napakasti. Emme julkaise yli 1 800 merkin viestejä. Pysy keskusteluketjun aihepiirissä. Älä yritä muuttaa aihetta. Toimitus voi harkintansa mukaan sulkea keskusteluketjun.