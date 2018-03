Hermoilu kokoomuksessa yltyy – valinnanvapauslaki menossa eduskunnalle torstaina

Marssijärjestys on ongelmallinen

Ei tässä ole sen kummoisemmasta kyse, kuin että muutama Kokoomus-nousukas on kiinnostunut saamaan seuraavassa mahdollisesti SDP-vetoisessa, Antti Rinteen johtamassa hallituksessa itselleen hyvän ministeripestin. Rinne on väläyttänyt tarvetta mittauttaa asioita EU- tai peräti EY-tuomioistuimessa ennen Suomen eduskunnan käsittelyä. Mihin tässä tilanteessa Suomen eduskuntaa enää tarvitaan? Tai sen Kokoomus-edustajia?

Toki on sekin mahdollista, että Jan Vapaavuori korkeuksistaan on tarjonnut Kokoomus-nousukkaille hyviä tehtäviä vaalikauden päätyttyä, kunhan ensin turvaavat Helsingin ja vain Helsingin edut. Ennen Suomen valtion ja kansantalouden etuja.

