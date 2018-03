Ville Niinistö ja Satu Hassi: Maakuntauudistus uhkaa romuttaa ympäristöhallinnon

Vihreiden entiset ympäristöministerit Ville Niinistö ja Satu Hassi ovat huolissaan siitä, että hallitus on maakuntauudistuksen viime hetken muutoksella viemässä toimintaedellytykset itsenäiseltä ympäristöhallinnolta. Kannanotossa sanotaan, että valtion ympäristöviranomaisilta ollaan viemässä mahdollisuus valvoa itsenäisesti yleistä etua ja valittaa lupapäätöksistä. Ympäristöviranomaiset eivät siis enää saisi valittaa esimerkiksi lainvastaisesta kaivosluvasta.

Mainos

– Suomalaiset luottavat siihen, että valtio huolehtii ympäristöstä. Hallituksen omankin muistion mukaan muutos siirtää päätösten laillisuuden valvontaa kansalaisjärjestöille ja kansalaisille. Toisin kun hallitus antaa ymmärtää, viranomaisten valitusoikeus on keskeinen tapa varmistaa hyvä ja riippumaton yleistä etua puolustava valvonta, aivan kuten esimerkiksi verohallinto omalla sarallaan tekee, sanoo Niinistö.

– Ympäristöviranomaisilla nyt oleva oikeus valittaa lupapäätöksistä on hyvin toiminut varmistus, jota viranomaiset ovat käyttäneet harkitusti ja joka on auttanut ympäristönäkökulman huomioon ottamista jo etukäteisneuvotteluissa. Valitusoikeuden poisto ei nopeuta luvan saamista vaan heikentää päätösten lainmukaisuutta. Lupia viivästyttää se, että viranomaisten resurssit ovat riittämättömät. Vahva ympäristöviranomainen on edistyksellisen elinkeinoelämän ystävä, Hassi toteaa.