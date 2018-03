HS ja Seiska: Rap-muusikko Mikael Gabriel sai syytteen huumerikoksista

Joopajoo...

Ai että nyt kadutaan kun on jääty kiinni? Yhyy ja niin edespäin...kunpa tämä "ihminen" painuisikin nyt pois sinne kiven sisään vaikka loppuiäkseen koska ikävä ei tulisi. Pelkkä isolla egolla ja rahoillaan mahtaileva pelle joka hakee sympatiapisteitä rikkinäisellä menneisyydellä kuten lähestulkoon kaikki nykyiset julkkikset. Kun on huomattu kuinka helposti sillä saa huomiota niin johan on kaikilla yhtäkkiä diagnooseja vaikka mistä mielenterveydellisistä syistä, tekopyhää tuubaa sanon minä!

