Kansalaispuolueella kaksi kilpailevaa hallitusta – Prh:n mukaan nimenkirjoitusoikeus vain puheenjohtaja Kilpeläisellä

Kansalaispuolueella on yhdistysrekisterissä vain yksi nimenkirjoittaja eli vastuuhenkilö. Hän on puheenjohtaja Sami Kilpeläinen. Epätietoisuus kansalaispuolueen ympärillä syntyi, kun puolue lauantaina tiedotti erottaneensa Paavo Väyrysen. Sen jälkeen puolueella on ollut kaksi kilpailevaa hallitusta. Prh:n mukaan kilpailevia ehdotuksia nimenkirjoittajaksi ei ole tullut.