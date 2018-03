Tietovuotaja Chelsea Manning saapuu Suomeen queer-festivaaleille

Vast: pöh

Et taas taida tajuta asioita ihan oikein niin kuin ei aika moni muukaan suomalainen. Mikä ennakkoluulo teillä oikein on? Etkö tajua että aika moni ihminen ei ole onnellinen siinä sukupuolessa joka hänelle määrätään... Sukupuoli ei todellakaan määräydy kromosomien mukaan, olet vain väärässä! Jospa vähän menisit googlaamaan ja katsomaan mistä on kyse. Ei tämä ole todellakaan mikään muoti-ilmiö. Miten voit kuvitella että joku muka muodin mukaisesti muuttaa omaa sukupuoltaan... miltähän se mahtaisi tuntua... eihän sinulla ole mitään ajatustakaan mistään. Puhut luonnontieteellisesti. Mutta et tajua asioita syvällisesti. Emme me ihmiset todellakaan ole vain miehiä ja naisia silloin kun synnymme vaan meissä on paljon erilaisuuksia jotka ovat ihan luonnollisia. Paljon luonnollisempia kuin te jotka epäilette ja jotka ette pysty ajattelemaan vähän syvällisemmin. Harmi.