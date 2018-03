Armeija houkutteli ennätysmäärän naishakijoita

Vast: Hienoa

Minusta on myös hienoa että naisetkin menevät armeijaan. Nämä nuoret naiset ovat niitä fiksuja jotka ymmärtävät mitä on tasa-arvo. Maanpuolustuksen tulisi näin pienessä maassa olla kaikkien asia,ei siis pakollinen vain miehille. Maanpuolustus kun käsittää valtavasti muutakin kuin asepalveluksen. Tekisi vain hyvää nuorisolle osallistua yhteisölliseen toimintaan muutamaksi kuukaudeksi. On surullista ettei tämä sovi joillekin hedonisteille,se kun häiritsisi pahasti itsekeskeistä elämäntapaa... Saattaisi somefantasiamaailma kärsiä,nyyh.